Emanuela Pisani va in pensione Festa con gli amici al ’Vin Vino’

MONSUMMANO TERME

Ci sono insegnanti che, andando in pensione, nelle scuole lasciano il segno e pure un pezzo di cuore. Emanuela Pisani, docente della media Giusti (istituto comprensivo Caponnetto), si godrà il meritato riposo da settembre. I colleghi di sempre e quelli più giovani, insieme alla dirigente Delia Dami, l’hanno festeggiata alla Taverna dei Vin Vino di Borgo a Buggiano. Emanuela è cugina di Manuel, titolare del locale e figlio dei mitico Ramon. "Sono emozionato – ha detto Manuel – mia cugina mi ha sempre aiutato quando andavo a scuola. E’ bellissimo che questa festa sia stata fatta proprio qua".

Tante le sorprese riservate all’insegnante dagli amici. Divertente e profondo al tempo stesso il video preparato con i contributi di molti di loro. "Non ti lascerò andare tranquilla – le ha detto pubblicamente Sara Picchi, sua collega del cuore – ho già in mente un progetto per coinvolgerti". Pisani ha animato per oltre vent’anni le iniziative didattiche e laboratoriali dell’istituto: cinema, teatro, giornalino, concorsi con il quotidiano La Nazione, giardino della memoria, scrittura creativa, ex tempore di poesia. Per molti anni si è anche occupata di orientamento. "Una docente speciale e unica", così la definiscono i colleghi mentre con un video messaggio alcune alunne le hanno detto: "Ci mancherà tanto".

Giovanna La Porta