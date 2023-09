Elezioni, la sfida è a tre. Il tenente colonnello GdF correrà insieme ai civici

Spunta il nome di un terzo "incomodo" per la candidatura a sindaco. Franco Arena, tenente colonnello della guardia di finanza in quiescenza, è il leader di un gruppo civico intenzionato a correre alle elezioni amministrative in programma nella primavera del 2024. A sostenere il militare, che ha lasciato il servizio del 2020, c’è un gruppo formato da stimati professionisti e medici, convinti della necessità di una svolta lontana dall’ambito partitico per Montecatini. Arena, lo scorso dicembre, è stato insignito dell’onoreficienza di commendatore dal Pretto di Lucca Francesco Esposito. Laureato in scienze giuridiche e in economia, nel 1979 si è arruolato nella guardia di finanza e, fino al 2020, ha prestato servizio al comando provinciale delle fiamme gialle nella città delle mura.

Nel corso della sua carriera ha conseguito varie ricompense morali e decorazioni, tra le quali: tre encomi solenni, sei encomi semplici e sette elogi, la medaglia mauriziana per dieci lustri di carriera, la medaglia d’argento per merito di lungo comando e quella d’oro per anzianità di servizio. È stato insignito con l’onorificenza di cavaliere al merito della repubblica nel 2006 e di ufficiale nel 2016, nonché cavaliere dell’ordine al merito melitense e dell’ordine costantiniano di San Giorgio. Ha altresì svolto il ruolo di relatore in conferenze dedicate all’educazione, alla legalità e alla cittadinanza responsabile, in varie province della Toscana. Inoltre, ha contribuito all’organizzazione di un importante evento finalizzato alla sensibilizzazione della cittadinanza in merito alla problematica della violenza sulle donne e al fenomeno del femminicidio.

Da tempo vive a Montecatini e ha deciso di impegnarsi in prima persona, mettendo a disposizione il suo consistente bagaglio di conoscenze professionali ed esperienze sul campo, per risolvere i problemi della città. Da quando ha lasciato il servizio, è la prima volta in assoluto che si impegna in politica. Il gruppo che lo sostiene è senza dubbio trasversale, con l’obiettivo comune dei vari membri di mettere l’identità civica come chiave di volta per una buona amministrazione. Anche se devono essere ufficializzate sono ormai tre le candidature: il sindaco Luca Baroncini è intenzionato a correre per ottenere un secondo mandato, mentre l’avvicato Claudio Del Rosso, alla guida della sua lista, è il candidato che piace anche al centrosinistra e non solo. Adesso arriva anche il colonnello Arena, mentre in città sta già girando l’ipotesi di una quarta candidatura.

Daniele Bernardini