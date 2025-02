Ecco la cabina di ascolto: "Luogo di lotta al disagio"

A Massa e Cozzile la cabina di ascolto è diventata realtà. "L’iniziativa – dice il sindaco Marzia Niccoli – nasce per rispondere alla crescente necessità di affrontare il disagio in particolare tra i giovani, e si propone come un punto di riferimento per il dialogo, la condivisione e il benessere. L’amministrazione comunale ha così mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale". La struttura, già operativa, sarà utilizzata per incontri, conferenze e momenti di confronto su tematiche legate al benessere psicologico, offrendo un luogo in cui potersi esprimere, trovare supporto o semplicemente prendersi una pausa. Non solo: la cabina diventerà anche uno spazio culturale, aperto a letture e attività che favoriscano il senso di comunità e il dialogo, con un’attenzione particolare ai più giovani.

Si tratta di un piccolo spazio, situato vicino alla scuola media Pasquini, in cui si può sostare per qualche minuto, per un’ora o anche scegliere di passarci accanto senza fermarsi. Ma l’amministrazione spera che possa essere un segnale per tutta la popolazione: un invito a rallentare, a leggere e, quando siamo in compagnia, ad ascoltare davvero.