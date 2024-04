Ecco i primi candidati della lista di Forza Italia

Inaugurata ieri la nuova sede di Montecatini di Forza Italia che alle prossime amministrative si presenterà con una lista formata in gran parte da persone nuove all’impegno politico in appoggio a Luca Baroncini. "Abbiamo scelto – ha detto Riccardo Sensi – candidati di grande competenza professionale, certificata dalla loro reputazione personale. C’è grande fermento in città e tanti candidati a sindaco che salutiamo con amicizia perché siamo tutti montecatinesi. Tuttavia riteniamo che la migliore scelta sia ancora quella di Luca Baroncini".

"Ci concentreremo su sicurezza, sociale, turismo e giovani – si legge in un comunicato – con la garanzia rappresentata dalle persone che candidiamo che sono un eccellenza in questi settori. Sulla questione terme, crediamo che la proprietà debba essere mantenuta pubblica anche se in questo momento, con la procedura del tribunale in corso, ogni annuncio ci pare velleitario. Al privato investitore dovrà essere garantita una sicura prospettiva reddituale, con la forma giudica sia quella della Fondazione in Partecipazione proposta dall’Ingegner Renzo Cardini, senza dimenticare la valorizzazione della pineta".

"Sulla sicurezza abbiamo l’esperienza dell’ex vice dirigente del commissario Gigliotti. Sul sociale la competenza della nostra capolista Daniela Dami ci rassicura, non è un caso che sia fra le più stimate esperte del sociale con riconoscimenti pubblici dal Comune di Firenze a quello di Scandicci. I suoi obiettivi sono creare una rete fra le istituzioni ed il terzo settore che consenta di affrontare con appropriatezza le situazioni di disagio, marginalità e disabilità. Alberto Lucarelli ha svolto un lavoro di insostituibile cerniera fra i problemi fra il Comune e gli altri enti pubblici ed i cittadini, quasi sempre risolvendo i problemi dei montecatinesi con le sue porte sollecitazioni agli enti preposti. Stefania Fronteddu è una esperta delle problematiche sociali legate soprattutto all’assistenza agli anziani. Adriano Tiziani è un geometra dipendente comunale in pensione, alla sua prima esperienza come candidato, che propone una costante attenzione, anche sotto forma di regolamenti comunali, al decore delle facciate degli edifici ed ha grande esperienza nell’urbanistica. Luca Pellegrini è un insegnante alla prima esperienza politica. Elena Damir è una giovane madre straniera che si è messa a disposizione per aiutare la sua città. La lista completa sarà presentata, insieme al sindaco, la prossima settimana".