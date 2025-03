’Ecco i Blues’. La musica va in mostra

Si intitola ‘Ecco i Blues’, ed è la nuova mostra che, a partire da sabato, alle 17 potrà essere ammirata nei locali della Cartolibreria Alma, in piazza Mazzini. Cinque scatti che risalgono all’inizio degli anni ’90, quando il nostro collega Emanuele Cutsodontis iniziò le sue collaborazioni giornalistiche, come fotografo, al Pistoia Blues. "Per quattro anni, con la mia Fujica, sono stato ai piedi del palco pistoiese – spiega– per catturare immagini dei più grandi interpreti del genere: artisti come John Lee Hooker, Stevie Ray Vaughan, la Blues Brothers Band, ma anche gli italiani Tolo Marton, Fabio Treves, Guido Toffoletti, Roberto Ciotti, il pistoiese Nick Becattini, recentemente scomparso. E poi, ovviamente, i protagonisti delle foto che i visitatori troveranno in esposizione, B.B.King, Miriam Makeba, Clarence ‘Gatemouth’ Brown, Edoardo Bennato e i due Blues Borthers Steve Cropper e Donald ‘Duck’ Dunn. Era un’altra epoca. Con l’avvento del digitale, il mondo della fotografia è cambiato, è stata una piccola rivoluzione. Quando si viaggiava con i rullini, ogni scatto aveva un peso importante, aveva un peso diverso la scelta dell’inquadratura.

Per scegliere le foto per ‘Ecco i Blues’ ho dovuto fare una selezione particolarmente attenta, insieme a Marco Di Grazia e ad Alfredo Martinelli, che ha curato la stampa". Corrado Rezzonico e Stefania Cei, titolari della cartolibreria, hanno volentieri messo a disposizione i loro spazi per questa mostra, che rimarrà esposta per tutto il mese di marzo.