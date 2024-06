Due colpi del Montecatini. Tornano Baldi e Ghimenti

Inizia a delinearsi la rosa del Valdinievole Montecatini, che nella prossima stagione dovrà affrontare il campionato di Promozione. Dopo aver confermato come tecnico Ennio Pellegrini ed avere annunciato il nuovo direttore sportivo Simone Pisani, ex-bomber del Montecatini ed ex-dirigente di Villa Basilica e di Lammari, la società bianco-celeste ha presentato il nome di quei giocatori che dovranno affrontare l’annata 2024-2025. Partiamo intanto dai calciatori che continueranno a giocare per il Montecatini. Gerald Gega, portiere classe 2004, difenderà ancora i pali della porta della compagine termale. L’esperto attaccante Fabio Rosati, andato in gol quattro volte nell’ultimo campionato d’Eccellenza, vestirà ancora la casacca biancoceleste. Stessa sorte toccherà a Tommaso Torracchi, giovane difensore classe 2003, che nella passata stagione è riuscito a mettere a referto un gol. Restano a Montecatini anche i difensori Dario Fedi, Lorenzo Coselli, Gabriele Isola ed il centrocampista Alessio Rinaldi.

Due sono invece i nuovi innesti ufficializzati dal Valdinievole Montecatini. Matteo Baldi, ex-numero uno dell’Intercomunale Monsummano, torna a giocare per i biancocelesti. Anche per Matteo Ghimenti si tratta di un ritorno. Dopo essere stato agli ordini di mister Benesperi nell’ultimo campionato di Promozione giocato col Casalguidi, il 25enne difensore centrale avrà il compito di guidare la retroguardia della squadra termale dagli attacchi delle formazioni avversarie. Nei prossimi giorni la società termale continuerà a lavorare, per regalare a mister Pellegrini una rosa di sicuro valore e pronta ad affrontare nel migliore dei modi il prossimo campionato di Promozione. "Stiamo lavorando tutti assieme in società – ha detto il neo diesse Simone Pisani – per confermare il maggior numero possibile di calciatori, che hanno giocato con noi lo scorso anno. Vogliamo però solo gente motivata, e che abbia tanta voglia di fare più che bene. Il campionato che andremo ad affrontare sarà infatti davvero molto difficile".

Simone Lo Iacono