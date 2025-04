La droga arriva per posta: arrestato 37enne

Montecatini Terme, 25 aprile 2025 – Quelle notti passate a fumare m arijuana nei coffee shop di Barcellona erano state davvero piacevoli. Passeggiare stonato con gli amici nelle ramblas, i viali pedonali della città catalana, doveva mancargli molto. Così si era fatto mandare un bel quantitativo di droga direttamente dalla Spagna, ma non aveva fatto i conti con la polizia di Stato.

Gli agenti del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore Fabio Pichierri, hanno arrestato in flagranza di reato un italiano di 37 anni, perché trovato in possesso otto etti di marijuana e 81 grammi di hashish. Lo stupefacente recuperato ha un valore complessivo di circa 6mila euro, non proprio un quantitativo per uso personale. Il giovane, residente a Montecatini, ma emigrato a Barcellona, in Spagna, è stato fermato mentre ritirava all’interno di un esercizio abilitato in città un pacco proveniente dal paese iberico e a lui indirizzato, contenente le sostanze stupefacenti. Dopo la perquisizione personale e domiciliare e le operazioni di rito, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Pistoia.

Una persona fermata su cinque era in possesso di stupefacenti. È questo il bilancio dei controlli antidroga effettuati dalla guardia di finanza soprattutto a Montecatini a inizio 2025. Le Fiamme gialle del Gruppo del capoluogo e della Compagnia termale segnalarono alla prefettura ben 36 persone come utilizzatori di droga, su 180 persone controllate. Le verifiche, effettuate con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo di Pisa, erano mirate a prevenire e reprimere i fenomeni di spaccio e consumo di stupefacenti. L’attenzione si è concentrata sui luoghi di aggregazione dei più giovani e nelle aree vicine alle stazioni ferroviarie, specie durante l’orario serale e nei fine settimana. Furono sequestrate decine di dosi tra marijuana, hashish, cocaina e droghe sintetiche.

Da. B.