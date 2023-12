Donazione dei pompieri alle genti alluvionate

Sabato scorso si è tenuta a Palazzo del Podestà una serata di auguri legata a un progetto di solidarietà organizzata dall’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco di Pistoia e dal comando provinciale in collaborazione col Comune a favore delle popolazioni alluvionate toscane.

L’iniziativa è stata animata da un concerto dell’ensemble ’Terzo Tempo’ che ha intrattenuto il pubblico presente con brani di Ennio Morricone. Alla serata hanno preso parte le autorità della città: il sindaco Riccardo Franchi, il vice Luca Tridente, il consigliere regionale Marco Niccolai, il presidente del consiglio comunale Maurizio Di Vita, il presidente del Consorzio di Bonifica Basso Valdarno, il comandante dei Vigili del Fuoco Fabrizio Priori, il dirigente del commissariato di Pescia Davide De Servi, il rappresentante del comandante della Stazione dei Carabinieri di Pescia Francesco Marraccini, oltre alle associazioni di volontariato con la Croce Rossa, il Rione San Francesco e il direttore di stabilimento di Verallia Italia Mattia Papini.

Nel corso della serata si è tenuta anche la raccolta fondi a favore delle popolazioni alluvionate della Toscana da parte dei cittadini presenti, associazioni e imprese fra le quali, il Rione San Francesco, Flora Toscana, Antea Pescia e, in modo consistente lo Stabilimento Verallia Italia che, con le rispettive donazioni, hanno sostenuto l’iniziativa 11.011,50 euro.

Per la sua parte, il comando provinciale rileva come l’iniziativa abbia permesso di riunire le istituzioni e associazioni di volontario che operano sul territorio in un momento di condivisione e di incontro. "Siamo molto contenti di aver patrocinato e messo a disposizione la bellissima cornice del Palazzo del Podestà – commenta il sindaco –; è stato un bel momento di buona musica unita a una buona causa quale quella di aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione in Toscana".