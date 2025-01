Dmo, tutti i nodi da sciogliere. Un parere a sostegno della scelta

"Il parere dell’avvocato Roberto Righi è atteso per metà febbraio, mentre la convenzione e il piano economico-finanziario sono già pronti. Nelle settimane successive potremo portare tutto in approvazione in consiglio". L’ufficio legale del Comune conferma le condizioni per cui la Fondazione Turismo potrebbe essere operativa già da giugno. Il sindaco Claudio Del Rosso, in accordo con la sua maggioranza, ha deciso di chiedere il parere di Righi, uno dei più importanti legali nel campo del diritto amministrativo in Toscana, sulla costituzione della Fondazione Turismo, in seguito all’esposto presentato alla Corte dei Conti dal consigliere di minoranza Edoardo Fanucci. "Una apposita convenzione – prosegue l’ufficio legale dell’ente – già completata dagli uffici, andrà a regolare i rapporti tra la Fondazione Turismo e il Comune. Una società con apposite competenze ha già attestato la validità del piano economico-finanziario. Non appena arriverà il parere dell’avvocato Righi saremo in grado di portare tutto all’approvazione del consiglio". La vicenda della Fondazione Turismo e le modalità di avvio decisamente rapide, prima dello stop in seguito all’esposto di Fanucci, sono state oggetto di discussione durante una delle ultime sedute del consiglio comunale. "Abbiamo avviato così alla svelta l’iter per la nascita della Fondazione Turismo – ha spiegato il sindaco Del Rosso in aula – perché volevamo fare in modo che fosse operativa nel 2025 per realizzare gli appuntamenti più importanti del 2026. Le manifestazioni di maggior rilievo hanno bisogno di tempo per essere organizzate. Per il Natale del prossimo anno, ad esempio, sarà necessario mettersi al tavolino già dal primo febbraio per ottenere risultati rilevanti. L’esposto ha complicato tutto. Ricordo che il collegio dei sindaci revisori non ha espresso parere sulla costituzione della Dmo non perché ci fosse contrarietà in merito ai documenti presentati, ma perché non erano ancora stati prodotti alcuni atti necessari all’organismo per fornire il suo parere".

La convenzione tra il Comune e la nascente Fondazione e il piano economico-finanziario saranno oggetto dell’analisi del collegio dei sindaci revisori. Il collegio dei sindaci revisori del Comune, i cui componenti sono stati da poco rinnovati, è guidato dal commercialista Franco Michelotti. Spetterà a lui e agli altri membri del collegio esprimere il tanto atteso parere sulla Fondazione Turismo.

Daniele Bernardini