Digitalizzazione dei servizi. Passo in avanti grazie al Pnrr: "Dialogo veloce con l’amministrazione"

GPIEVE A NIEVOLE

Pioggia di soldi a Pieve a Nievole per la digitalizzazione. Il Comune ha infatti ricevuto 310mila euro dal Pnrr per la "digitalizzazione dei servizi e l’ottimizzazione dei sistemi informatici". Secondo quanto riporta il sindaco Gilda Diolaiuti "Nel periodo tra l’8 e il 21 gennaio prossimo sono programmate le attività di aggiornamento e sostituzione di vari software in uso all’Ente. Grazie ai fondi del Pnrr, infatti, il Comune sta attuando un generale rinnovamento di vari applicativi, con il passaggio in soluzioni cloud che consentono scalabilità e massima efficienza operativa. In particolare, dopo il passaggio del protocollo già avvenuto a metà dicembre, in queste due settimane avverrà la conversione sui nuovi software in cloud per la contabilità e la redazione degli atti amministrativi, quali deliberazioni, determine ed ordinanze. Queste operazioni richiedono anche una serie di corsi di formazione a tutti i dipendenti per poter essere operativi con i nuovi programmi da subito. Pertanto in questi giorni vi potranno essere dei momenti in cui gli uffici potranno non essere disponibili al pubblico".

Già rodato sembra essere il sistema di riscossione delle entrate PagoPA. Questo sistema "sarà efficacemente collegato alla contabilità – prosegue il sindaco – per poter ottimizzare il sistema di rendicontazione e gestione degli incassi. Si ricorda che il Comune ha ottenuto nell’ambito del Pnrr digitalizzazione un totale di 309.202 euro che riguardano principalmente, oltre al cloud, il rinnovamento del sito web in termini di ottimizzazione e miglioramento, design, funzionalità e contenuti, con l’attivazione di servizi digitali per il cittadino, l’adozione della Piattaforma notifiche digitali, l’adozione di Spid e Cie per l’accesso a tali servizi e l’implementazione su AppIO. Visto che sempre più dovremo abituarci a dialogare via internet con il sistema della pubblica amministrazione, si ricorda che al centro sociale è attivo il punto informatico con gli operatori".

Arianna Fisicaro