Delitto Matteotti. Due iniziative per ricordarlo

Cento anni fa, il 10 giugno 1924, fu assassinato Giacomo Matteotti. L’omicidio del parlamentare socialista tolse ogni patina di legittimità al volto violento e criminale del fascismo, di cui l’onorevole denunciava opportunismo, corruzione e inettitudine amministrative, inclinazione all’autoritarismo indiscriminato e all’abuso di potere. La sezione Anpi di Pescia e il Comitato per la commemorazione del centenario dell’omicidio Matteotti, in collaborazione con il Comune di Pescia, intendono ricordarne la figura, riflettendo su ciò che ha lasciato con una serie di iniziative. Mercoledì 24 aprile, alle 17.30 nella sala maggiore del Palazzo del Podestà, in piazza del Palagio, sarà presentato il libro ‘Matteotti e Mussolini’, con l’autore Mimmo Franzinelli, fondatore e segretario della Fondazione ‘Ernesto Rossi-Gaetano Salvemini’, fra i principali studiosi del fascismo, di cui ha analizzato i vari aspetti politici e sociali. L’incontro sarà coordinato da Umberto Sereni, ordinario di Storia contemporanea dell’Università di Udine. Al termine della presentazione, al circolo Agorà di Pietrabuona è in programma una ‘pastasciutta antifascista’ offerta dall’ANPI, seguita dall’inaugurazione della mostra di illustrazioni appositamente realizzate da tanti autori di fumetto, per spiegare perché è importante ricordare la Resistenza e la Liberazione.

Le iniziative organizzate per il centenario dell’omicidio Matteotti proseguiranno il 22 maggio con una giornata dedicata alla ricostruzione della figura del deputato socialista, dedicata ai giovani delle scuole superiori del territorio e realizzata dal comitato in collaborazione con la Fondazione Giacomo Matteotti, l’ANPI-sezione ‘A. Sforzini’ di Pescia e la Scuola per la Pace della Provincia di Lucca.

