Del Rosso punta tutto sulla Dmo: "Bando nazionale per il direttore"

"La Dmo sarà pronta entro la fine dell’anno. In questo momento, stiamo rivedendo lo statuto. Per scegliere il direttore della struttura, che gestirà circa 1,5 milioni all’anno per la gestione di tutti gli elementi che compongono la nostra destinazione turistica, sarà fatto un bando nazionale". Il sindaco Claudio Del Rosso è soddisfatto dei passi in avanti del progetto, una necessità per il rilancio di Montecatini come metà turistica. Il primo cittadino vuole arrivare ad affrontare il 2025 con la Dmo attiva e funzionante.

Del Rosso, in maniera molto pragmatica, parla prima di tutto di risorse: "Poche settimane dopo il nostro insediamento, abbiamo fissato l’aumento dell’imposta di soggiorno, che porterà circa tre milioni di euro nelle casse del Comune. La metà verrà utilizzata come sempre mentre, dell’altra parte 300mila euro andranno al verde pubblico e all’ambiente, una cifra assai rilevante, e il resto alla Dmo. Se consideriamo che Toscana Promozione, una realtà a livello regionale, può contare su cinque milioni all’anno, ci rendiamo conto di quanto sia importante per Montecatini contare su una struttura da 1,2 milioni all’anno".

Il sindaco parla poi di organizzazione: "Potrà contare su un consiglio di amministrazione snello con cinque posti, di cui tre riservati al Comune. Tra le categorie, la parte del leone la faranno gli albergatori, che riscuotono tre milioni l’anno di tassa di soggiorno. Non siamo comunque contrari all’ingresso dei commercianti, con i quali ci stiamo confrontando. Per entrare servono soldi, questo è chiaro. Spero di coinvolgere più soggetti possibile, anche gli altri Comuni della Valdinievole. Il consiglio di amministrazione avrà esclusivamente capacità di indirizzo, mentre il direttore, anche per le risorse rilevanti che dovrà gestire, sarà scelto attraverso un bando nazionale. Devo dire che, in pochi mesi, ho fatto più di quello che hanno realizzato alcuni miei predecessori".

Che prospettive ci sono per il turismo? "Gli esperti parlano della fine degli effetti post-Covid, che hanno portato una serie di benefici, in termini di presenze e lavoro agli operatori del settore. Adesso è arrivato il momento di prendere la fionda e colpire. L’istituzione della Dmo serve proprio a questo: valorizzare, qualificare e promuovere Montecatini sul mercato. E questa è un’opportunità di cui potranno beneficiare anche le amministrazioni che si alterneranno negli anni a venire".

Daniele Bernardini