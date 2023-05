Defibrillatore in memoria del dottor Francesco Zei

E’ stato inaugurato in Corso Roma nei pressi del Kursaal un defibrillatore da esterni con piantana donato in collaborazione con Banca Intesa e la famiglia del dottor Francesco Zei deceduto il 24 aprile 2022. Il dono alla città di Montecatini è stato fortemente voluta dai familiari del medico, il quale viene ricordato e sarà ricordato da tutti per la sua grande competenza professionale, la disponibilità verso i pazienti e la significativa umanità che lo ha sempre distinto durante la sua lunga carriera professionale, fino al pensionamento, ma che ha continuato anche dopo con grande spirito di abnegazione, di rispetto ed amore verso il prossimo. I figli Giacomo e Tommaso Zei stanno continuando la sua opera secondo i principi ed i valori trasmessi ed insegnati dal padre. Dai familiari un "ringraziamento speciale all’amministrazione al sindaco Luca Baroncini, la segretaria Alessandra Treves, il vice Alessandro Sartoni, il quale si è attivato con celerità, collaborazione fattiva e proficua per concretizzare e mettere a punto la collocazione del defibrillatore proprio nelle vicinanze alla casa del dottor Francesco Zei".

In questo modo Francesco continuerà la sua opera in favore dei più deboli e la famiglia si augura che sia spunto ed esempio, per a tanti giovani medici che intraprendono questa importante professione.