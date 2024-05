Decisivo il duello Savoldelli-Stanic

Sarà anche vero che la Gema non ha niente da perdere e può giocare con la testa sgombra, ma è altrettanto evidente che coach Marco Del Re non voglia assolutamente lasciare nulla di intentato e ha chiesto gli straordinari ai suoi: per questo Savoldelli e compagni si sono allenati senza interruzione nella settimana che ha portato a gara 1. D’altra parte in un confronto che si preannuncia equilibratissimo come quello fra i rossoblù e la Fabriano di Andrea Niccolai saranno verosimilmente i dettagli a fare la differenza, meglio dunque non lasciare nulla al caso e sfruttare tutto il tempo utile per affinare ulteriormente i meccanismi, anche perché da sabato non ci sarà più tempo per farlo: si tornerà in campo lunedì, sempre alle 20:30 al PalaTerme, per gara 1, poi la serie si trasferirà al PalaChemiba di Cerreto D’Esi, dove venerdì e domenica saranno in programma gara 3 e l’eventuale gara 4.

A determinare l’andamento della serie saranno verosimilmente i tanti duelli individuali che renderanno ancora più succulento il menu di questa contesa: su tutti quello fra i cervelli delle due formazioni, Stanic da una parte e Savoldelli dall’altra. L’argentino, recordman di assist del girone B, alla soglia dei quarant’anni è ormai un’istituzione in queste categorie ma il capitano della Gema è nel pieno della maturità e può comunque vantare una discreta esperienza nella post-season. Altra sfida nella sfida sarà quella fra Mastrangelo e il suo dirimpettaio, l’ex Centanni: il gioco in post basso del numero 11 potrebbe rivelarsi un’arma tattica non di poco conto per Gema ma la difesa sulla guardia di Fabriano dovrà essere perfetta, perché Centanni ha capacità balistiche non comuni a questi livelli e dalle parti del PalaTerme lo sanno bene. Sotto canestro, poi, Di Pizzo e Pirani non potranno dormire sonni tranquilli con davanti il miglior rimbalzista del girone B, ovvero il classe 2001 Yannick Giombini.

Filippo Palazzoni