Da Vicofaro allo Zenith: "No al business dei migranti"

"Migranti da Vicofaro? Ancora business sulla pelle dei migranti e, purtroppo, sulla nostra città". Inizia così l’intervento del consigliere di minoranza Edoardo Fanucci sull’arrivo di sette profughi, provenienti da Pistoia, all’Hotel Zenith di via Cavour, una delle strutture ricettive trasformate in centri di accoglienza straordinaria. "Lo avevamo detto in campagna elettorale – prosegue l’esponente dell’opposizione – e lo ripetiamo oggi: no al business dei migranti in strutture inadeguate e fatiscenti. L’Hotel Zenith è ormai un centro di accoglienza per i migranti stabile, non più provvisorio. Lo dimostra e certifica l’arrivo di migranti da Vicofaro".

Il consigliere di minoranza sottolinea che "con un comunicato maldestro l’amministrazione comunale aveva provato a negarlo e a smentirlo, ma si è rivelato un vero e proprio boomerang al momento della conferma ufficiale arrivata direttamente dagli interessati. Invece di arrampicarsi sugli specchi, il sindaco Claudio Del Rosso intervenga in difesa di una città che, anche in questo caso, si dimostra inerme di fronte a quanto deciso altrove".

Il consigliere di minoranza domanda chiarezza sulle condizioni sanitarie dei migranti in arrivo. "il problema tubercolosi – ricorda – è tristemente noto a Vicofaro. Sono stati fatti gli screening sui migranti arrivati a Montecatini? Esiste un rischio per incolumità di chi già oggi occupa la struttura, per chi ci lavora e per il vicinato? Esistono debiti e pendenze verso il Comune da parte della proprietà dell’albergo Zenith? Le condizioni in cui versa la struttura sono adeguate ad ospitare migranti? Il centro cittadino, in particolare il quartiere che insiste sulle vie Garibaldi, Mazzini, Cavour, piazza Gramsci si vuole trasformare in un grande centro di accoglienza migranti agevolando la trasformazione di alberghi, residenze e negozi nel più grande e redditizio business cittadino?".

Fanucci afferma che "queste sono solo alcune delle questioni che sottoporremo all’amministrazione comunale in una interrogazione urgente. Una strutture degradata e fatiscente come l’hotel Zenith, che genera ricavi da milioni di euro, è un’offesa per chi investe, lavora e promuove l’offerta alberghiera in città".