Crotti vuole l’impresa. Dall’Irpinia sono attesi 200 supporters

La Del Fes dalle sette vite si trova ancora di fronte ad una gara-5 decisiva, da affrontare lontano dal pubblico amico. A sostenere Vasl e compagni al PalaTerme ci saranno oltre 200 tifosi provenienti dall’Irpinia: "Credo sia la quintessenza del nostro lavoro avere così tante persone vicine, i miei ragazzi se lo meritano perché non hanno mai mollato un centimetro nonostante gli alti e bassi di questa stagione – commenta coach Alessandro Crotti – Sul -15 in gara-4 potevamo alzare bandiera bianca, invece siamo rimasti dentro la partita recuperando terreno centimetro dopo centimetro e ora vogliamo andare fino in fondo".

F. Pal.