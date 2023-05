"Così il Comune tutela le colonie feline locali"

Presentato alla biblioteca Magnani il progetto "Educhiamo al bello”, che vede la collaborazione fra Comune, associazione di volontariato Lega internazionale vigilanza tutela animali e ambiente (Liv) e che presuppone un ruolo determinante da parte delle scuole. A fare gli onori di casa l’assessore Fiorella Grossi, che ha ripercorso le tappe di cinque anni di impegno a tutela degli animali e l’accoglimento della Liv per proporre un progetto innovativo e ad alto tasso culturale e sociale. "Questa amministrazione comunale – ha detto Grossi – ha avuto come obiettivo primario quello di promuovere il benessere degli animali favorendone la corretta convivenza con l’uomo anche in funzione del rispetto dell’ambiente, dell’igiene e della sanità".

Il progetto didattico-formativo Educhiamo al bello, presentato a insegnanti e dirigenti, sarà inserito nel piano dell’offerta formativa dell’anno scolastico 2023-24. E’ finalizzato al recupero delle colonie feline sul territorio comunale, attraverso un percorso di educazione al rispetto, che mira a coinvolgere e sensibilizzare gli studenti e l’intera comunità. Le colonie feline regolarmente registrate sono nove e per ognuna c’è un referente che gestisce la colonia in tutto ciò che attiene al suo mantenimento, salvo che per le spese veterinarie a carico dell’ente. Scopo del progetto è migliorare le colonie esistenti grazie all’ acquisto di nuovi box e la ristrutturazione di quelli esistenti, il rifacimento della tettoia, l’acquisto di nuove cucce, ceste e coperte. Contestualmente è partita l’attività educativa nelle scuole, con la prima colonia felina recuperata: quella di Valchiusa, presso il parco del polo scolastico.

E’ stato realizzato un manufatto costituito da 10 cucce coibentate, 4 mangiatoie protette da vento e pioggia, un ripostiglio per cibo e coperte di scorta. Le prossime colonie feline che verranno recuperate saranno quelle vicino alla scuola primaria Simonetti e al polo scolastico di Alberghi.