Pescia (Pistoia), 9 marzo 2020 - La Toscana comincia a ospitare pazienti affetti da coronavirus dalla Lombardia. Regione particolarmente sotto pressione visti i tanti casi da terapia intensiva che stanno saturando questi particolari reparti. Un'ambulanza della Fratellanza Militare di Firenze è partita nella mattina di lunedì dal capoluogo toscano per raggiungere l'ospedale Sacco di Milano. Qui ha prelevato il paziente per trasferirlo all'ospedale di Pescia, scelto in questo caso per le cure. E le Misericordie toscane sono intanto impegnate a trasferire pazienti dalla Lombardia nelle regioni vicine. Proprio per alleggerire il carico che in questi giorni stanno sopportando gli ospedali lombardi. Sono un centinaio i letti di terapia intensiva messi a disposizione dalla Toscana.

