Coro Gospel Internazionale di Pistoia. È pronto l’esordio a Montecatini

Sarà inaugurato a Montecatini Terme il Natale in musica del Coro Gospel Internazionale di Pistoia. Il Natale 2024 sarà all’insegna delle sette note e della solidarietà. Il Coro, diretto dal chirurgo dell’ospedale San Jacopo Augustine Iroatulam e divenuto famoso negli anni per le importanti opere di solidarietà compiute in Italia, in Africa e in Inghilterra, terrà il suo evento clou il prossimo 21 dicembre, dalle 21 nella chiesa della Santissima Annunziata a Pistoia, assieme al Piccolo Coro della parrocchia di Chiazzano diretto da Concetta Graziano e alle voci soliste di Sonia Provvedi e Silvia Benesperi (ospite d’eccezione). Santissima Annunziata del cui restauro proprio il Coro è stato grande protagonista. Tra i canti, Oh Night Divine (nuova versione), Merry Christmas, It’s Christmas Once Again.

Il concerto di Natale sarà preceduto da una serie di esibizioni in giro per il territorio, come anticipato. La prima, domenica prossima 1° dicembre nella Basilica di Santa Maria Assunta in Piazza del Popolo a Montecatini Terme: dalle 19, il concerto a favore dell’associazione Anna Maria Marino; ingresso libero e offerta libera. Si proseguirà sabato 7 dicembre, dalle 17.30 alla Piazzetta Bruciata a San Marcello; lunedì 9 dicembre, il Coro canterà dalle 21 all’ITTS Fedi Fermi a Pistoia: ingresso gratuito e offerta libera. Il ricavato della serata sarà devoluto alla "Augustine Iroatulam Education Foundation" per il completamento della biblioteca e la scolarizzazione dei bimbi indigenti di Amawon, in Nigeria.

Questi i componenti del Coro: il direttore Augustine Iroatulam, la voce solista Sonia Provvedi, i soprani Monica Galigani, Lucia Giovannelli, Antonella Macaluso, Concetta Graziano e Isobel Wilke, il soprano/flautista Linda Fusco, i tenori Gherardo Gheradini, Stefano Calistri, Alessandra Lucarelli, Alberto Sichi e Giancarlo Andreini, i contralti Luisa Vivarelli, Serena Fusilli, Claudia Balli, Sandra Spiga e Gianna Del Pistoia, il contralto/pianista Silvia De Lotto, i bassi Sylvestro Iroatulam e Raffaele Petrucci. Tra i musicisti, il pianista Piero Frassi (già con Andrea Bocelli) e i chitarristi Antonio Giomi e Gino Lapolla.

Gianluca Barni