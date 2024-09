“Coppia aperta, quasi spalancata“. La Francini al Cinema Excelsior

L’attrice Chiara Francini presenta il suo ultimo film, questa sera, alle 21.30, al Cinema Excelsior. La protagonista di “Coppia aperta, quasi spalancata“ sarà presente di persona a Montecatini per introdurre l’ultima pellicola che la vede protagonista. Tratto dall’omonimo spettacolo di Franca Rame e Dario Fo, il film parla del desiderio della felicità. Una storia che parla di un’esplorazione sulle modalità e le forme dell’amore nel mondo contemporaneo, all’insegna del "whatever works", il "basta che funzioni". Il film racconta l’evoluzione di Antonia (il personaggio scritto da Franca Rame), alla quale il marito propone di spalancare la coppia, imponendole un nuovo codice. Antonia accetta pur di non perdere l’uomo. Ma tutto cambia nel momento in cui lei comincia ad ascoltarsi e a guardare oltre il divano di casa.

Così la protagonista Antonia, deciderà di scoprire un universo, figlio della coppia aperta degli anni ‘70, fatto di poliamorosi, di giovani (e meno giovani) "contro" il concetto di monogamia, di gruppi di femministe e party sex positive e incontrerà tra gli altri Sara, Daniele, Efrem e Ali, che vivono felicemente in una polecola, cuna famiglia poliamorosa.

Un viaggio e un cammino dentro se stessa, dentro la vita e i suoi affetti, farcito delle domande, dei dubbi, delle risate, del dolore e delle granitiche certezze a cui tutti noi ci appigliamo. Francini, 44 anni, infatti la sua formazione artistica inizia al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, diretto da Barbara Nativi. Sotto la sua direzione recita in Noccioline, un testo di Fausto Paravidino.

Per due anni consecutivi è nello spettacolo Faccia da comico al Teatro Ambra Jovinelli di Roma, con la direzione artistica di Serena Dandini. Approda in televisione grazie a Marco Giusti, che le offre due ruoli fissi nei suoi programmi BlaBlaBla e Stracult. Per lei arrivano poi Radio Sex di Alessandro Baracco, e "Le ragazze di San Frediano", per la regia di Vittorio Sindoni. Nel 2007 è "Marzia Meniconi", una delle protagoniste di Gente di mare 2. il grande schermo finalmente la pone sotto i riflettori in Maschi contro femmine (2010) e Femmine contro maschi (2011), entrambi con il ruolo di Marta, coinquilina di Nicolas Vaporidis e Paolo Ruffini, che nel 2011 le consente di vincere il Premio Guglielmo Biraghi alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2017 esordisce per Rizzoli con il romanzo Non parlare con la bocca piena, best seller, con otto edizioni e 45mila copie vendute e riscuote ottime critiche.

