Controlli nella movida. Droga ai fini di spaccio. Denunciata una coppia

Due persone denunciate e un locale sanzionato: è questo il bilancio dei controlli straordinari eseguiti nell’ultimo fine settimana dagli agenti del commissariato di Montecatini, diretto dal primo dirigente Gaetano Di Mauro. L’attività straordinaria è stata disposta dal questore Marco Dalpiaz al fine di contrastare episodi di microcriminalità ed eccessi dovuti alla movida, in particolare, lo spaccio di droga, risse e i problemi legati alla diffusione di musica oltre gli orari consentiti. Per effettuare i controlli sono stati impiegati uomini del Reparto prevenzione Crimine e delle unità Cinofile di Firenze, oltre al personale della squadra di polizia giudiziaria, della squadra di polizia amministrativa e delle volanti del commissariato.

Gli agenti con l’aiuto dei cani Onah e Naja, hanno preceduto al controllo di persone presenti in una via molto frequentata della movida. L’attenzione di alcuni operatori i in borghese è stata attirata dal movimento sospetto effettuato da una coppia di giovani. Un ragazzo, alla vista dei poliziotti e della squadra cinofili, ha preso da sotto il tavolo la borsetta della fidanzata, seduta al suo fianco. Gli operatori si sono avvicinati immediatamente alla coppia, chiedendo di consegnare la borsetta occultata. Il ragazzo si è mostrato molto preoccupato, iniziando a tremare ed a sudare. In seguito alla richiesta degli agenti, il giovane ha negato di avere con sé droga. Alla fine, ha ammesso di aver preso la borsetta della fidanzata poiché all’interno vi erano alcune dosi di Ketamina e Mdma (Ecstasy), circostanza che è stata poi confermata anche dall’insistere del cane antidroga Onah verso l’accessorio. Da un primo accertamento del contenuto, è stata constatata l’effettiva presenza di una bustina trasparente contenente quattro dosi di Mdma, nonché di alcuni cartoncini piegati contenenti sostanza in polvere che il giovane ha ammesso essere Ketamina.

I due soggetti, residenti in Valdinievole, sono stati perquisiti sul posto e nelle loro abitazioni. ln un mobile della cucina è stata rinvenuta una busta contenente marijuana, mentre in un ripiano del mobile portafrutta in cucina veniva rinvenuto un bilancino elettronico di precisione con tracce di sostanza stupefacente. Durante la perquisizione domiciliare è stato rinvenuto un contenitore con all’interno Mdma, Ketamina e anche un frammento di hashish. All’interno di un altro barattolo sono state trovate banconote e rinvenuti ritagli di cellophane utilizzati per il confezionamento della sostanza. Sono stati sequestrati 950 euro in contanti, un bilancino di precisione, otto dosi di Mdma, due dosi di Ketamina, e 49,5 grammi di marijuana. La coppia è stata denunciata a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante l’attività di controllo la polizia di Stato ha constatato che all’1.20, al di fuori della fascia consentita un locale aveva la musica accesa: il titolare è stato invitato in ufficio per la contestazione della sanzione amministrativa prevista di 500 euro.

