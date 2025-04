Controlli intensificati per Pasqua. Operazioni dei carabinieri in centro

Pasqua all’insegna della sicurezza in città. I carabinieri della Compagnia di Montecatini, in questo periodo di festività, hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. Montecatini ha potuto godere di una Pasqua davvero tranquilla, grazie anche all’attività dell’Arma. In questo periodo, sono state effettuate 149 tra pattuglie e servizi di controllo del territorio dai carabinieri, che hanno visti impiegati circa 300 militari. I servizi hanno permesso di identificare circa 300 veicoli e di oltre 400 persone, al fine di prevenire eventuali attività illecite e assicurare la tranquillità pubblica.

Come di consueto, i carabinieri sono stati presenti anche nello svolgimento degli eventi di rappresentanza, garantendo la sicurezza e il regolare svolgimento durante le funzioni e le processioni religiose, in occasione della Santa Pasqua. Per garantire una presenza ancora più capillare e vicina alla popolazione, inoltre, i carabinieri hanno effettuato servizi di pattuglia a piedi lungo le vie del centro. I militari hanno così potuto interagire direttamente con i cittadini, rispondere alle loro domande e rassicurandoli sulla vigilanza e sicurezza della zona. La presenza dell’Arma sul territorio è stata e continuerà ad essere costante e attenta, a riprova dell’impegno delle forze dell’ordine per la tutela della comunità e la prevenzione della criminalità.

L’attività dei carabinieri di Montecatini si inserisce in un più ampio concetto che vede quale priorità per le istituzioni e per le forze dell’ordine garantire un ambiente sicuro e tranquillo per tutti. I militari proseguono l’attività di prevenzione e repressione dei reati contro la persona e la proprietà, senza dimenticare il traffico di stupefacenti, a Montecatini e nel resto della Valdinievole.

Da. B.