Controlli anti-droga della polizia

La polizia di Stato intensifica i controlli notturni in piazza XX Settembre e nel parco di già Cividale al fine di prevenire i reati legati alla vendita di stupefacenti e tutelare l’ordine pubblico nella zona. Gli agenti del commissariato di viale Adua sono stati visti con maggiore frequenza, in queste ultime settimane, mentre pattugliavano queste due zone, considerate tra le più calde a Montecatini. Lo scorso giugno, alcuni residenti e titolari di attività in piazza XX Settembre hanno segnalato una situazione difficile alle autorità. "Gli schiamazzi notturni – hanno scritto in una petizione - da cui possono nascere situazioni che spesso finiscono in risse con spranghe, interessano l’intera area a causa di alcune attività di somministrazione che non rispettano le regole". Residenti e titolari di attività commerciali segnalano alle istituzioni "la presenza di numerosi avventori, oltre un centinaio e tra questi anche molti minorenni, che a partire dalla mezzanotte di ogni giorno e sino alle otto di mattina, consumano bevande alcoliche. Occupano tutto il marciapiede e il parcheggio antistante, producendo schiamazzi urla e rumori che impediscono letteralmente ogni attività domestica e rendono inoltre impossibile il sonno e il riposo".

Il parco di via Cividale, nel corso degli ultimi dieci anni, è stato più volte al centro di operazioni delle forze dell’ordine contro lo spaccio di stupefacenti. La polizia di Stato ha intensificato i controlli in questa parte della città proprio per far fronte a ogni attività legata alla droga. Nel recente passato, il commissariato ha effettuato vari arresti legati al traffico di eroina da parte di pusher nigeriani.

Daniele Bernardini