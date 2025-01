Contrattazione sociale. I dati della Provincia

Le risorse da destinare al sociale, alla sanità, ai servizi educativi, ma anche le misure di contrasto all’evasione fiscale, le tariffe dei servizi, gli appalti pubblici e le politiche di genere, sono state al centro degli incontri che i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno avuto con 13 delle 20 amministrazioni comunali della provincia di Pistoia, alle quali a settembre avevano inviato la ‘Piattaforma unitaria sulla contrattazione sociale 2025’, con lo scopo di aprire un confronto sui bilanci preventivi degli enti locali. Con 10 di queste amministrazioni (Agliana, Larciano, Massa e Cozzile, Montale, Pistoia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Quarrata, San Marcello-Piteglio e Uzzano), i sindacati hanno firmato un protocollo d’intesa, con l’obiettivo di condividere scelte fondamentali per i cittadini.

Per i sindacati "i tagli lineari che hanno ridotto le risorse agli enti locali e che continuano a produrre effetti negativi sui servizi rendono necessario che la contrattazione con i comuni assuma sempre più la forma di un vero e proprio Patto contro la povertà". "Purtroppo per alcune delle amministrazioni comunali incontrate – proseguono Cgil, Cisl e Uil - sedersi ad un tavolo con i sindacati si riduce ad una mera informazione, dimostrando così di non aver capito l’importanza del ruolo di rappresentanza che in quel momento svolgono le parti sociali con la loro presenza diffusa sul territorio, che gli permette di conoscere direttamente dai cittadini quali sono i reali bisogni".

"Quest’anno nonostante i ripetuti solleciti e richieste, non siamo stati convocati dai Comuni di Montecatini, Sambuca Pistoiese e Serravalle Pistoiese. Ci sono tre Comuni: Abetone-Cutigliano, Buggiano e Chiesina Uzzanese, con i quali in tutti questi anni non siamo mai riusciti a svolgere alcuna riunione".

Patrizio Ceccarelli