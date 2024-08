Conto alla rovescia per il Palio. Gli arcieri tornano protagonisti. Scatta l’operazione rilancio

È un Palio all’insegna delle novità quello presentato dalla Lega dei Rioni, affiancata dall’amministrazione comunale e dal consigliere regionale Marco Niccolai. Il rilancio passa dal maggior coinvolgimento delle attività del territorio, lo testimonia l’istituzione del primo concorso ’Il Palio in Città – La Vetrina nel Medioevo’, per creare un’area più ampia in stile medioevale. Incrementato anche l’ambito promozionale dell’evento.

La settimana si aprirà domenica, con la ventesima edizione del Trofeo ‘Palla al paniere’, l’ultima, perché dall’anno prossimo saranno introdotti nuovi giochi medioevali. Dopo l’Apericena finale, alle 21.30 in Piazza del Grano, a ingresso libero e in collaborazione con la contrada San paolino di Lucca, Agorà associazione di incontro e cultura aps, è in programma ‘Processo a Castruccio Castracani, le donne accusano il Duce di Lucca’, dialoghi dal romanzo storico ‘L’ombra della Pantera’, di Daniele Zucconi. Da lunedì, via alle cene propiziatorie: aprirà la Ferraia, seguita da San Michele, San Francesco e Santa Maria. Un’altra novità sarà l’area food, in piazza del Grano. Venerdì 30 agosto, alle 20.30 nella Chiesa di Santo Stefano, benedizione di arcieri, gonfalone di Lega e rioni, e Cencio. Dopo il corteggio storico raggiungerà piazza Mazzini.

Altre novità, il concorso ’Disfida scenografica’, con i Rioni impegnati nella realizzazione di uno spettacolo coreografico, la premiazione del miglior arciere del 46° Palio, Alessio Petrini (Ferraia), con 225 punti. In piazza sarà presentato il Palio, sorteggiati i paglioni, presentate le squadre dei Rioni e la Dama che parteciperà alla 23° concorso ’La Bellezza e l’Eleganza della Donna nel Medioevo e nel Rinascimento’. Sabato in Piazza Mazzini, alle 10, arrivano i banchi di arti e mestieri con didattica e giochi medioevali e artisti di strada, curato dall’Associazione Antichi Mestieri di Medicina di Bologna. La piazza sarà aperta gratuitamente. Dalle 17 alle 19 prevista una sessione di prove di tiro. Alle 21, nell’arena, via al concorso della Dama.

Domenica mattina sarà estratto il vincitore della lotteria abbinata ai quattro Rioni. Alle 10 aprirà il Mercato medioevale, l’ingresso costerà 3 euro. Alle 15, da via Vittorio Veneto, partirà il corteggio storico, che si concluderà in Piazza Mazzini. La gara degli arcieri inizierà alle 17.

Emanuele Cutsodontis