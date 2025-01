Contenzioso con la Pe.Par.. L’opposizione interroga Franchi

A che punto è il contenzioso con la Pe.Par, dopo la sentenza emessa il 30 giugno dal Tribunale di Pistoia, nella causa intentata dall’azienda al Comune di Pescia chiedendo danni per presunte ‘inadempienze’? Lo chiede ’Pescia Cambia’ al sindaco Riccardo Franchi, ricordando che dopo aver individuato quelle che finiscono "carenze progettuali, progetti parzialmente realizzati e altri totalmente omessi" era stata disposta, con la determina dirigenziale 107 del 27 gennaio 2022 la risoluzione della convenzione, quantificando in oltre 5milioni di euro il un danno subito dall’ente, e ricordando "che il Giudice sospese l’efficacia della determina in attesa dell’esito del giudizio allora in corso, ora concluso".

Il gruppo di minoranza sostiene che, a distanza di più di sei mesi dalla sentenza, non è ancora stato messo al corrente della decisione del giudice "ritenuto che una questione come quella dei parcheggi gestiti dalla Pe.Par. avrebbe necessitato di un serio ed efficace confronto in consiglio comunale, o quanto meno nella conferenza dei capigruppo" affermano nell’interrogazione Vittoriano Brizzi, Oreste Giurlani e Celeste Vassallo che chiedono "se il Comune intenda ricorrere rispetto ai risultati della sentenza; se il Comune intenda procedere nella direzione della risoluzione contrattuale per gravi inadempienze da parte del gestore Pe.Par., cosi come dagli atti presentati dal Comune stesso; di convocare l’apposita Commissione Comunale e/o la Conferenza dei Capigruppo; di prevedere uno specifico punto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio al fine di affrontare i necessari approfondimenti di un tema di particolare interesse per la comunità pesciatina".