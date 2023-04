"Conta il programma Deciso con i cittadini"

Si sono presentati in molti, alla Pasticceria Mariani di via Amendola, per salutare l’inizio della campagna elettorale di Sabrina Lazzerini, candidato sindaco sostenuta da Rifondazione Comunista e Risorgimento Socialista, riuniti nella lista Pescia a Sinistra, e dal Movimento 5 Stelle, con la lista Pescia in Movimento. Lo slogan della campagna è ottimista: Insieme si può. Tre gruppi politici che hanno trovato un punto di convergenza nel programma. "Non è la persona che conta- ha sottolineato Lazzerini –ma il programma che presentiamo. Un anno fa iniziammo un percorso fra cittadini, cui con il tempo si sono aggiunte alcune sigle politiche. La nostra candidatura è arrivata un po’ in ritardo rispetto alle altre, perché abbiamo voluto che fosse pronto il programma. Una parte dei contributi sono stati offerti dai compagni di Sinistra Italiana, sigla che ha preferito non unirsi alle nostre, ma di cui alcuni rappresentanti sono presenti nelle liste". Molti i punti che la candidata, 58 anni, dipendente Asl, ha illustrato. Fra i principali, il bilancio partecipato, attraverso il quale i cittadini potranno essere consapevoli e partecipi delle scelte dell’amministrazione; l’idea assembleare, che prevede il coinvolgimento della cittadinanza nelle decisioni amministrative attraverso assemblee pubbliche. E poi le comunità energetiche, il no secco alla multiutility, la rivalutazione della montagna e delle frazioni, anche con una serie di servizi semplici e itineranti, vicini ai cittadini. "Dovremo lavorare per venire incontro ai bisogni dei cittadini meno fortunati- ha detto –l’emergenza abitativa è sempre più pressante, il Comune ha a disposizione edifici inutilizzati che potrebbero essere destinati a questo fine. Rispetto delle regole per tutti, ma anche accoglienza e solidarietà". "Abbiamo trovato immediatamente unità d’intenti- ha commentato Marco Ardis, capolista di Movimento per Pescia – Il programma l’abbiamo fatto insieme".

Emanuele Cutsodontis