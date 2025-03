Consulenza mediche del dottor Conforti. Il servizio della Misericordia di Uzzano

Un medico per tutti. È lo slogan che la Misericordia di Uzzano ha messo in atto per l’ ultima delle iniziative in favore della comunità. Alla presenza del sindaco Dino Cordio e del dottor Francesco Conforti, il presidente della confraternita Luca Pucci (nella foto) ha presentato quello che sarà un ulteriore supporto per la popolazione, che siano iscritti alla associazione e non.

Tutti i giovedì con orario 9-13 a partire da oggi il dottor Conforti sarà presente in sede per consulenze mediche verso chi ne farà richiesta, non si tratta di sostituire i medici curanti, ma una sorta di supporto per le persone che magari vorrebbero, ma non sanno, leggere i dati di una radiografia o di altri dettagli sanitari, il tutto senza costi, ma se qualcuno vuol farlo può soltanto fare un’ offerta alla Confraternita.

Questo servizio va ad aggiungersi agli altri, recentemente rinnovati, dal Punto Cup disponibile nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì con orari 7-9, mentre il martedì e giovedì con orario 7-10, quindi quelli medici con la dottoressa di medicina generale Francesca Mariani, negli studi medici operano anche la dottoressa in podologia Simona Riccomi, mentre la dottoressa Laura Maccioni dietista nutrizionista è presente tutti i lunedì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 19.

Stefano Incerpi