Consiglio comunale Montecatini: due date in calendario

Doppia convocazione del consiglio comunale nel giro di una settimana. Sono state stabilite le due date per settembre: s’assemblea è in programma giovedì 21 e giovedì 28 settembre, alle 20.30. Gli ordini del giorno sono davvero pieni di argomenti, anche perché diversi non erano stati esauriti nel corso dell’ultima seduta.

Giovedì 21 proseguirà dunque la discussione ed è prevista la votazione sull’ordine del giorno presentato dalla minoranza, in cui "il consiglio comunale invita sindaco e giunta ad evitare attacchi e richiami pubblici ai dipendenti dell’ente e di attenersi alle disposizioni normative e regolamentari sulla valutazione del personale, che spetta ai responsabili di settore e al lavoro del nucleo di valutazione interno all’ente".

Il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci (Italia Viva) ha presentato un’interrogazione relativa agli interventi in corso per il restauro delle pitture murali di Galileo Chini situate all’interno del palazzo dell’amministrazione comunale. La sua compagna di gruppo Gianna Rastelli, invece, chiede chiarimenti sul ripristino dell’ordine e della sicurezza nella zona sud, in particolare quella inerente in via Marruota e alcune vie traverse, oggetto di disordini e di schiamazzi che hanno procurato allerta in città, e sui lavori di ristrutturazione del bocciodromo e ai tempi previsti per il completo recupero dell’immobile.

Nella seduta del 28 invece anche una richiesta di chiarimento del consigliere di minoranza Helga Bracali (Azione) sull’annunciata chiusura della piscina comunale nel periodo invernale. La notizia, se confermata, aprirebbe un nuovo capitolo nella querelle tra Comune e Centro Nuoto Montecatini.

