Confronto Berti-Cortesi su sicurezza, mercato e infrastrutture del paese

Infrastrutture, valorizzazione della componente turistica del paese, sicurezza e sostegno al commercio. Sono stati questi gli argomenti al centro del confronto tra Fabio Berti, candidato della lista ’Per Chiesina Uzzanese’ e sindaco uscente, e lo sfidante Carlo Cortesi, sostenuto da ’Chiesina e le sue frazioni’, organizzato dalla delegazione di Confcommercio, mercoledì sera, nel centro civico del paese. L’incontro, con la presenza al tavolo dei partecipanti del presidente di Confcommercio Chiesina Andrea Santini e della funzionaria di Confcommercio Pamela Maionchi, è stato moderato dal giornalista Daniele Bernardini.

Non poteva che suscitare grande interesse la parte dedicata alla sicurezza, in una realtà che pur avendo assai meno problemi di altri contesti della provincia, deve fare i conti con la necessità delle forze dell’ordine di monitorare i movimenti in entrata e in uscita al casello autostradale. Anche la videosorveglianza, con i punti di vista e i progetti di ciascun candidato, ha destato grande attenzione da parte dei presenti, così come l’attuale posizione del mercato ambulante e la valutazione, chiesta dai commercianti, di un possibile ritorno nella sede precedente.