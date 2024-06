Confesercenti indica le priorità ai candidati Torrigiani e Trassi

Confesercenti, dietro richiesta da parte degli interessati, ha incontrato individualmente i candidati a sindaco Alessio Torrigiani e Anna Trassi (ed è disponibile a confrontarsi anche con gli altri candidati) in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno a Lamporecchio nel weekend dell’8-9 giugno. Sempre nell’ottica di delineare insieme una strategia di sviluppo per il comune.

Si è parlato di possibili sinergie tra commercio e turismo; imposte e tasse comunali; viabilità e parcheggi; illuminazione pubblica; sicurezza; valorizzazione del prodotto brigidino.

Imprescindibile è, per l’associazione, il legame commercio-turismo. Sono state 101.291 le presenze turistiche nel comune di Lamporecchio nel corso del 2023 e nel 2024 se ne prevedono ancora di più. I dati della Camera di commercio di Pistoia e Prato mostrano invece come il tessuto economico nel commercio faccia sempre più fatica e si assottigli. Il commercio segue quindi il trend nazionale e toscano, con il rischio che una minore presenza di negozi porti, inevitabilmente, a meno socialità e minore sicurezza, con gravi impatti non solo sul settore, ma anche sull’offerta generale di servizi ai cittadini. "Bisogna pertanto lavorare a un progetto che faccia conoscere ai turisti che soggiornano nel territorio la rete diffusa dei negozi – dice anche Confesercenti –. Per la sicurezza invitiamo la prossima amministrazione a proseguire il lavoro fatto sulla video-sorveglianza, lettori di targhe e illuminazione pubblica, elementi questi che funzionano da deterrente per la criminalità".

Infine è stato chiesto un piano parcheggi a sostegno del commercio di prossimità, un’attenta e costante verifica sulle imposte locali (Tari, Cosap) cercando di evitare nuovi aggravi per le imprese e l’ulteriore valorizzazione del brigidino come elemento che contraddistingue Lamporecchio, creando anche valore aggiunto nelle varie iniziative.