Confcommercio plaude: "Dmo a tempo record"

"Il traguardo della Dmo a Montecatini è stato raggiunto con tempistiche record, che fanno ricordare modalità imprenditoriali. Adesso il nuovo organo può candidarsi in fretta a guidare tutto il settore turistico della provincia di Pistoia". Inizia cosi l’intervento di Confcommercio, Pistoia-Prato che torna sul tema della nuova Fondazione Turismo, al centro del dibattito nelle ultime settimane. "Dobbiamo sicuramente rivolgere il nostro apprezzamento a un’operazione – prosegue l’associazione di categoria - che, nata da una nostra lunga e costante sollecitazione, ha trovato accoglimento e tempi di attuazione veloci da parte di questa amministrazione comunale. È quello di cui il territorio ha bisogno, per rilanciare una competitività da troppo tempo smarrita per strada". Confcommercio afferma che ora "si apre di sicuro una fase strategica e delicata, che richiede l’individuazione di professionalità e competenze adeguate. Noi facciamo il tifo per la nascita di una struttura qualificata e performante che può indirizzare un nuovo futuro per Montecatini e la Valdinievole. La velocità con la quale l’amministrazione comunale è riuscita a cogliere questo risultato suggerisce che adesso è giusto arrivare con fiducia al completamento di questo percorso".

La Destination Management Organization, secondo l’associazione, "potrà consentire a Montecatini di esercitare una nuova e legittima ambizione: quella di guidare le politiche turistiche del territorio della provincia di Pistoia. Il passo successivo, necessariamente graduale, sarà quello di espandere il fronte dei Comuni a bordo della Dmo: l’apertura a partecipare da parte di Monsummano, appena registrata, è già un primo risultato in questo senso. Così andremo a rafforzare ogni giorno di più un organismo che promette di far compiere un salto di qualità decisivo, smarcandoci dalla tiepida linea di galleggiamento delle ultime stagioni".