Un concerto per Lucio. A 25 anni dalla morte le melodie di Battisti all’ippodromo Sesana

Montecatini Terme, 8 settembre 2023 – Il ricordo di un mito della musica italiana in un concerto. Appuntamento da non perdere domani (ore 21) all’ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme per l’omaggio a Lucio Battisti. Il 9 settembre del 1955 moriva a soli 55 anni uno dei più grandi cantautori italiani, colui che, più di tutti, ha caratterizzato la musica leggera italiana di fine. A 25 anni di distanza da quel tragico giorno ecco un’inziativa (prodotta dall’associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con Snaitech) intitolata “Il suo canto libero“ completamente dedicatogli dal gruppo Innocenti Evasioni, una tra le cover band più accreditate tra quelle che eseguono i brani del mitico Lucio.

Nel corso della sua carriera Battisti ha inciso 20 album, realizzando vendite per 25 milioni di dischi. Battisti fu interprete e autore di musica tra i più influenti del Novecento italiano; compose anche per altri artisti (anche internazionali come Gene Pitney, gli Hollies e Paul Anka), mentre per i testi si affidò sempre ai parolieri, con pochissime eccezioni. Il lungo sodalizio con Mogol fu il fulcro del suo successo e ne costruì l’immagine di interprete della vita e dei sentimenti comuni. Questa, che ha segnato in Italia un’epoca musicale e di costume, è rimasta la principale immagine del cantautore, complice il ritiro totale dalle scene e dalla visibilità pubblica che Battisti, schivo nel rapporto con il pubblico e i media, mise in pratica dai primi anni ottanta fino alla morte. Musicista autodidatta, abile in numerosi generi musicali, fu apprezzato chitarrista ritmico e cantante dotato di una notevole forza interpretativa e di una voce caratteristica.

Nel corso della serata verranno presentati i suoi più grandi e indimenticabili successi come: Un’avventura, Non è Francesca, Acqua azzurra acqua chiara, Mi ritorni in mente, Fiori rosa fiori di pesco, Emozioni, Pensieri e parole, La canzone del sole, Giardini di marzo, Il mio canto libero, Ancora tu, Una donna per amico e molti altri ancora, perchè la vita artistica di Lucio Battisti è costellata di tanti, tantissimi successi che sembrano estremamente attuali e ascoltarli è sempre un piacere. E lo sarà anche domani con le interpretazioni musicali di Innocenti Evasioni e la voce del cantante del gruppo Francesco Raineri.