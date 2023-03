Come non cadere nelle trappole dei truffatori

Dopo Larciano, anche Lamporecchio viene organizzato un incontro sul tema " essere informati per combattere le truffe". Si terrà giovedì dalle 15.30 alle 17.30, all’interno della Sala Bartoli, adiacente alla sede della Croce Verde. Interverrà il comandante della caserma dei carabinieri di Lamporecchio Massimo Laccertosa, il quale darà informazioni e indicazioni ai presenti, in maggioranza persone anziane, per evitare di subire truffe da malviventi. L’iniziativa, denominata "Incontri pe vincere la solitudine" viene organizzata dalla Comunità Solidale di Lamporecchio e da Auser Larciano e con il patrocinio dei comuni di Lamporecchio e Larciano. Giovedì 30 marzo, con un’attività ludico ricreativa, organizzata nella sala il Progresso di Larciano, si chiude il mese di marzo di iniziative. Per aprile sono già in cantiere altre idee.