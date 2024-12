Combattere la sedentarietà. Il corso dedicato agli anziani

La Misericordia di Uzzano, in collaborazione con la Società della Salute, organizza un corso di ’Attività fisica adattata’ con lo scopo di modificare lo stile di vita della popolazione adulta e anziana in modo da poter prevenire danni legati alla sedentarietà. Molte ricerche hanno infatti dimostrato come uno stile di vita sedentario contribuisca in modo determinante ad aggravare il processo disabilitante tipico delle malattie croniche. Questa attività tratta di evitare un contatto continuo con televisione, pc e videogiochi che magari fanno stare seduti per più di mezz’ora continua, l’ intenzione è di coinvolgere le persone due o tre volte alla settimana in attività ricreative anche con esercizi muscolari.

Il corso si terrà il martedì dalle 10.30 alle 11.30 nei locali della Confraternita con una quota di iscrizione assicurativa di dieci euro l’ anno. Per informazioni è possibile contattare il personale della Misericordia al numero 0572-451078 oppure per accedere al corso chiamare il numero 0572-460901.

S. I.