Comandante Miniati. Pensione e festa

Ieri è stato l’ultimo giorno di servizio di Claudio Miniati, comandante del servizio associato di polizia municipale dei Comuni della Valdinievole Ovest. Una festa a sorpresa, organizzata dagli agenti e dai colleghi di lavoro, è stata organizzata per festeggiare questo importante traguardo. Assunto nel lontano 1982 dal Comune di Montecatini Terme, Miniati è rimasto nella città termale fino al 2008, anno in cui assume il ruolo di comandante della municipale di Ponte Buggianese. Successivamente ha guidato il servizio associato con Buggiano. Negli anni successivi, coi Comuni di Massa e Cozzile, Chiesina Uzzanese ed Uzzano. "Mi preme ringraziare Claudio Miniati – ha detto il sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi – a nome anche dei miei colleghi sindaci, per il proficuo lavoro svolto, sempre senza mai essere sopra le righe e sempre con la giusta discrezionalità nel rispetto dei ruoli". Simone Lo Iacono