"Ci serviamo da soli". Il gusto protagonista a mensa con gli studenti dell’alberghiero

Si è concluso brillantemente anche quest’anno il progetto "Ci serviamo da soli - A mensa con gusto", organizzato nelle mense scolastiche delle scuole primarie dal Comune di Montecatini, Cirfood e istituto alberghiero Martini. Si tratta di una originale proposta di organizzazione del servizio di refezione scolastica, introdotta gradualmente in tutte le primarie, in collaborazione con diverse realtà sociali del nostro territorio. In questi anno scolastico, è stato addirittura possibile effettuare il servizio per due settimane intere (una a marzo e una ad aprile) simultaneamente in tutti i plessi: Casciani, De Amicis, Fucini, Don Facibeni e Pascoli. Per rendere possibile questa eccezionale copertura di servizio, il Martini ha messo a disposizione intere squadre di studenti coordinati dai docenti tecnici pratici di sala e di enogastronomia. E hanno lavorato in sinergia con Cirfood, la ditta affidataria del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole d’infanzia e primarie della città. Prezioso anche il lavoro degli uffici comunale, che hanno tenuto le fila dell’attività. Federica Rastelli, assessore all’Istruzione, ha lavorato di squadra con la preside del comprensivo Chini Roberta Tommei, con Cirfood e con il dirigente scolastico Riccardo Monti. L’idea è quella di proseguire la collaborazione, con un ingresso in pianta stabile del Martini nella programmazione dei menu della mensa scolastica. L’alberghiero è l’unica scuola che ha, nel proprio piano di studi, scienze dell’alimentazione. Il servizio è stato offerto ai piccoli alunni delle scuole a tempo pieno Casciani e De Amicis dagli studenti delle quarte e delle quinte. Insomma, un esempio di formazione e istruzione sinergica, aperta al territorio con il coinvolgimento, in verticale, degli studenti di ogni età. E’ stato un momento di festa, formativo e ludico: i bimbi osservato da vicino gli studenti del Martini che, con le loro divise di cuochi e camerieri, erano intenti a cucinare e a servire in un clima stile Master Chef.

L’aspetto nutrizionale è stato particolarmente curato, senza dimenticare di porre attenzione al gusto gradevole del piatto. E’ piaciuto molto il risotto con la crema di spinaci, condito con una riduzione di ricotta. E poi il brasato con le zucchine in umido, appetitoso e morbido. Per concludere, un budino al cioccolato accompagnato dalle cialde di Montecatini: un dessert gradevole, energetico e nutriente al tempo stesso. Un piano anti spreco: i bambini dovevano chiedere una porzione più o meno piccola, in modo da non lasciare nulla nel piatto.

Per il preside Monti questo progetto rappresenta un’opportunità per diffondere il concetto di stili di vita adeguati e sani: "Come scuola abbiamo a cuore l’educazione alimentare. Partire dai più piccoli è fondamentale. All’alberghiero le scienze dell’alimentazione sono una disciplina fondamentale".