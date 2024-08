Christian e la matematica. Grande successo a Parigi

Un’esperienza indimenticabile quella portata a termine in Francia da Christian Pellicci, lo studente di 10 anni della scuola primaria Mussino con la matematica e la logica nel sangue. Il giovane alunno dell’istituto di Collodi ha partecipato alla finale Internazionale della trentottesima edizione dei Giochi Matematici, andata in scena il 25 e 26 agosto presso l’Ecole Polytechnique di Parigi.

La storia del giovane Pellicci con una delle selezioni della nazionale italiana per i giochi matematici è partita lo scorso 25 maggio, quando presso l’università Bocconi a Milano ha preso parte alla finale italiana (categoria CE 4) dei giochi. Christian in quella occasione sbaragliò tutta la concorrenza (300 gli alunni presenti da tutta Italia). piazzandosi al primo posto. Il trionfo milanese ha spalancato le porte di Parigi al talentuoso studente residente a Uzzano. Prima del viaggio al di là delle Alpi, Christian ha partecipato a un traingin camp specifico di preparazione. Una full immertion su logica e matematica a Caldè, lungo il lago Maggiore, insieme a studenti più grandi e protagonisti di un percorso che Christian ha saputo affrontare nonostante fosse per ragazzi di età anagrafica più grande di lui.

Poi è arrivato il momento del viaggio e dello sbarco a Parigi, insieme a babbo, mamma, alla sorellina gemella Elena (che ha partecipato a una competizione parallela alla gara ufficiale) e alle due maestre dell’Istituto Mussino, Maria Giuliano e Carmelina Cara. Al di là del ventottesimo posto conseguito nella sua categoria, in un contesto dove erano presenti studenti da tutto il mondo che si preparano a questo tipo di competizioni da molto più tempo, per il giovane Pulicci è stata un’esperienza indimenticabile. "Se ripenso a quei momenti, mi viene ancora da piangere – dice mamma Roberta Caselli –. Christian ha un forte interesse per la matematica, ma più in generale è un bambino che sa affrontare i problemi con logica per trovare delle soluzioni".

Contente anche le maestre che hanno accompagnato Christian a Parigi: "è un vulcano, un bambino che ha interesse per tutto – dice la maestra Carmelina Cara –. È affidabile, riesce in tutto perché sa concentrarsi, ma sa essere anche un bambino spensierato come è giusto per l’età che ha".

Niccolò Casalsoli