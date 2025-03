Chiusura SP9 e caos viabilità. Incontro pubblico con i sindaci

Le recenti e pesanti piogge hanno causato numerosi danni e tanto disagio tra i cittadini che abitano nel territorio del Montalbano. Numerose frane, smottamenti, strade e viabilità interrotta. Per raggiungere la piana pistoiese l’unica via accessibile rimasta è quella che passa da Serravalle Pistoiese. Molti più chilometri e traffico intenso. Senza parlare dei danni economici che stanno subendo le strutture di ristorazione e alberghiere presenti sulle colline.

In questi giorni la zona, soprattutto la strada del San Baronto, ha avuto la visita di amministratori provinciali, regionali e politici. L’ultimo in ordine di arrivo è stata quella del sottosegretario Patrizio La Pietra, senatore die Fratelli d’Italia. In quella occasione si è parlato che per rimettere in sicurezza la strada serviranno circa 15 milioni di euro e due anni di tempo.

In questo clima di forte disagio e di poca chiarezza su cosa accadrà nel futuro, si sono mosse le due amministrazioni comunali di Larciano e Lamporecchio. Per mercoledì 26 marzo alle ore 21.15 al Teatro di Lamporecchio le amministrazioni comunali di Larciano e Lamporecchio, attraverso le parole dei sindaci e degli assessori, oltre a quelle degli amministatori della Provincia, daranno informazioni aggiornate sulle condizioni della viabilità Larciano-Lamporecchio-Pistoia.

Il giorno dopo, giovedì 27 marzo, il Partito democratico di Lamporecchio, organizza un incontro al Circolo Arci di San Baronto, con inizio alle ore 21,15, dove Lisa Amidei, consigliera provinciale con delega alla viabilità parlerà dell’emergenza San Baronto. Coordina la serata il segretario locale del PD, Alessandro Pedini.

