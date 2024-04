Champagne per tutti. Il gusto dell’artigianalità

Conto alla rovescia per l’edizione 2024 di ’Champagne per Tutti’ che si svolgerà il 27 e 28 aprile, come sempre alle Terme Tettuccio. Una delle novità di questa edizione vede l’accordo triennale stretto tra l’organizzazione della manifestazione e la Federazione dei vignerons indipendenti dello champagne. Grazie a questo sarà possibile collaborare più a stretto contatto con i produttori ed incrementare la promozione dell’evento sia sul territorio nazionale che su quello francese.

Un primo importante risultato è stato raggiunto con un aumento significativo delle maison presenti all’evento, allargando così la proposta delle cuvée in degustazione.

Durante l’evento sarà possibile immergersi in un viaggio sensoriale tra oltre 50 etichette selezionate da piccoli produttori indipendenti. Un’occasione unica per scoprire la qualità e l’eccellenza di questi champagne, espressione autentica del terroir e della passione dei vignerons. Al cuore di ’Champagne per Tutti’ ci saranno i vignerons indipendenti, veri custodi della tradizione e dell’artigianalità nello champagne. Questi produttori coltivano le loro vigne, vinificano i loro vini e li vendono in autonomia, garantendo un controllo totale sulla qualità del prodotto finale.

Rinnovata la collaborazione con l’associazione italiana dei sommelieri AIS che accompagnerà le degustazioni ed effettuerà, sia il sabato che la domenica, delle master class gratuita con approfondimenti su alcune cuvée delle maison presenti all’evento. All’evento saranno presenti anche gli stand gastronomici per accompagnare le degustazioni con abbinamenti che ben si sposano con lo champagne, e per rendere ancora più godibile l’esperienza gustativa.

Nelle due giornate dell’evento sono previste esibizioni di musica e danza. I tesserati AIS e FISAR, con tessera in corso di validità, avranno diritto ad uno sconto di euro 5 sul prezzo del biglietto. I ticket possono essere acquistati direttamente all’ingresso della manifestazione. Le consumazioni presso gli stand gastronomici devono essere acquistate all’interno della manifestazione, così come eventuali ulteriori degustazioni. L’apertura è prevista venerdì 26 alle 20.30 con una cena di gala. Il giorno dopo, apertura al pubblico.

Giovanna La Porta