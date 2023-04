Champagne per tutti Bollicine al Tettuccio

Champagne per Tutti, l’evento dedicato allo champagne dei piccoli vignerons, è arrivato alla sua quinta edizione, che si svolgerà il 22 e 23 aprile alle Terme Tettuccio di Montecatini. Un’occasione per vivere un’esperienza gustativa speciale, attraverso una selezione di champagne realizzati con passione dai vignerons presenti all’evento. Si tratta di piccole realtà produttive perlopiù a carattere familiare, che propongono prodotti di alta qualità a prezzi accessibili. Sono champagne che non si trovano abitualmente sul mercato italiano, occasione quindi per poter assaggiare dei pro- dotti particolari e magari acquistare anche qualche bottiglia. AIS (Associazione Italiana Sommelier) accompagnerà le degustazioni ed effettuerà, sia il sabato che la domenica, delle Master Class con approfondimenti su alcune cuvée delle maison presenti all’evento. È importante ricordare che le Master Class saranno gratuite. All’evento saranno presenti anche gli stand gastronomici per accompagnare le degustazioni con abbinamenti che ben si sposano con lo champagne, e per rendere ancora più godibile l’esperienza gustativa. Nel corso degli anni l’evento Champagne per Tutti ha assunto una sempre maggiore notorietà tra gli appassionati, ed ha ottenuto anche il patrocinio del comune di Montecatini Terme che ha promosso una serie di relazioni con le istituzioni francesi. L’amministrazione comunale sostiene questa manifestazione perchè rappresenta un connubio ideale tra lo stile e la storia della città ed il mondo dello champagne. A testimonianza di questo, nel corso del 2022, una delegazione del comune di Montecatini Terme composta dal sindaco Luca Baroncini e dal vice sindaco Alessandro Sartoni, ha incontrato i rappresentanti dell’amministrazione di Château -Thierry e gli organizzatori del festival Champagne et Vous nella valle della Marna. È stata così aperta la strada al dialogo istituzionale.