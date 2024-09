Celebrazioni per Puccini. Sale l’attesa per la Turandot. Dirigerà Katia Ricciarelli

I riflettori degli appassionati del bel canto, sabato alle 21, saranno puntati sul Teatro Pacini di Pescia dove, nell’ambito della decima edizione del concorso internazione "Voci In-Canto", sarà rappresentata la Turandot di Giacomo Puccini. L’evento è realizzato grazie alle collaborazioni di Fondazione Caript, Regione Toscana, Fondazione Giacomo Puccini, Puccini Museum, Museo della Carta di Pescia ed Enrico Magnani Pescia srl, insieme all’associazione Amici di Pescia e, soprattutto, al Comitato Nazionale per le Celebrazioni del centenario della morte del Maestro lucchese.

"Un evento che porta in città artisti di primo livello provenienti da tutto il mondo – afferma il sindaco Riccardo Franchi –. Come Amministrazione, siamo orgogliosi di mettere a disposizione degli organizzatori il nostro teatro, struttura che va a impreziosire un percorso già importante, come quello cui hanno dato vita il Maestro Antonio Bellandi e il Comune di Uzzano". Soddisfatta anche l’assessora alla Cultura, Alina Coraci: "A impreziosire l’evento ci sarà anche la mostra fotografica dell’archivio privato del Maestro – aggiungemesso a disposizione dalla Fondazione Giacomo Puccini e dal museo della casa natale di Puccini. Sarà allestita nel foyer del teatro, e dal 10 al 20 settembre potrà essere ammirata nella Gipsoteca Andreotti. Sempre il 20, alle 17, sarà presentato il libro ‘Giacomo Puccini Nato per il Teatro’, di Paola Massoni".

A dirigere lo spettacolo, un’eccellenza del mondo della lirica, Katia Ricciarelli, già presidente di giuria del concorso internazionale. "Ringrazio l’amministrazione comunale per lo spirito collaborativo, la volontà di ampliare la manifestazione e l’accoglienza offerta alla delegazione cinese guidata dal Maestro Ge Yi – conclude Antonio Bellandi, direttore artistico, proprio assieme al docente dell’Università di Shangai, sia del concorso che dello spettacolo –. Gli interpreti in parte escono dal concorso dello scorso anno, in parte dalla masterclass fatta a Shangai in agosto; i protagonisti, infine, sono cantanti di fama internazionale. La regia di Ricciarelli, che si è già prenotata per dirigere il ‘Trittico’ del prossimo anno, è un segnale di crescita importante della manifestazione".

Emanuele Cutsodontis