C’è Quarrata-Ginestra Fiorentina

Avanti tutta con la diciannovesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria, pronta a prendere il via alle 15 di domani. Iniziando dal girone A di Prima, dove ormai tutte e quattro le formazioni di Pistoia e provincia stazionano in zona playout: Forte dei Marmi–Giovani Via Nova, CQS Pistoia–Città di Capannori, Academy Porcari–Tempio Chiazzano e Pescia–Capezzano Pianore saranno già gare da dentro o fuori (o quasi). Passando al girone C, il Quarrata mira a non perdere contatto dalla vetta che dista sei lunghezze. Gli uomini di mister Francesco Fabbri ospiteranno peraltro il Ginestra Fiorentina che li precede in classifica e vincere sarà ancor più prioritario. Obiettivo tre punti anche per gli Amici Miei: fare risultato pieno nella tana della Sancascianese sarà fondamentale, per sperare di uscire al più presto dalla zona-retrocessione.

Scendendo in Seconda categoria, appare invece decisamente più roseo il quadro legato al girone E, con l’asse Piana–Montagna che monopolizza al momento l’intero podio. Al vertice c’è ancora la Montagna Pistoiese, che vuole andare in fuga ed incrementare ulteriormente il margine di vantaggio sull’Atletico Casini Spedalino (attualmente di tre punti). Per riuscirci, la banda Zinanni dovrà regolare a Gavinana l’insidioso Montalbano Cecina. Un avversario sulla carta comunque meno qualitativo di quello che dovrà affrontare l’Atletico, considerando che allo stato attuale l’Olimpia Quarrata può ancora sognare (legittimamente) di agguantare gli spareggi-promozione. E poi c’è la Virtus Montale, terza a 33 punti. Il gruppo di Alessandro Nencini sta attraversando un ottimo momento di forma e ha le carte in regola per espugnare il Gaetano Scirea di Chiesanuova, per quanto i locali si sono dimostrati fin qui una formazione solida (ma discontinua). Da seguire con interesse anche San Niccolò–Cintolese. A completare il quadro, ecco infine Pistoia Nord–San Felice e Montale Pol.90 Antares–Borgo a Buggiano.

Giovanni Fiorentino