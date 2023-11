I cavi prendono fuoco, case senza corrente

Monsummano, 6 novembre 2023 – Da 3 giorni quasi senza corrente e con i cavi elettrici che scoppiano e prendono fuoco sotto la pioggia. È la situazione che sta vivendo molta parte dei cittadini della zona sud e est di Monsummano, soprattutto a Cintolese. Particolare spavento lo hanno destato le situazioni di via Giovannelli davanti al Bar Miky al Cintolese, via Francesca nel centro e davanti alle Poste della frazione di Monsummano. La famiglie sono rimaste senza corrente ma Enel risponde: "Abbiamo avuto fulminazioni con scintille dopo il maltempo - spiega l’ufficio comunicazione - Abbiamo individuato i punti danneggiati e sono in corso piani di lavoro". L’assessore Arcangelo Crisci fa il punto della situazione sottolineando che il sindaco Simona De Caro insieme al presidente del consiglio comunale Maurizio Venier fino a notte fonda hanno monitorato la situazione sul posto.

"Colpite le zone più basse come Chiesina Ponziani - dice Crisci - anche da noi a Montecatini come a Cintolese manca la corrente. Sono state rimosse le frane come quella a Casa di Monte e Castelvecchio". "Abbiamo preparato con la protezione civile - ha detto il coordinatore Giacomelli, dell’Ordine di Malta - 4 gruppi elettrogeni per le emergenze".