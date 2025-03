Caso Giovani Granata chiuso. Le famiglie riavranno i soldi

Questione chiusa. Le famiglie saranno parzialmente rimborsate e ritireranno le accuse nei confronti dei Giovani Granata. Da quanto emerso la faccenda si sarebbe risolta nei giorni scorsi, durante l’ultima assemblea con i genitori dei bambini che la scorsa estate avevano pagato la quota per la scuola calcio ai Giovani Granata che, tuttavia, poco dopo li avevano avvertiti che, per incomprensioni con il Comune, quest’anno non avrebbero potuto portare avanti i progetti iniziati e quindi nemmeno la scuola calcio. Grazie all’avvocato Daniele Casciani oggi 54 famiglie potranno riavere il 70% delle quote versate ai Giovani Granata. "La riunione dei giorni scorsi – ha detto l’avvocato – era stata indetta per radunare le famiglie che dovevano firmare un atto transattivo tra me i Giovani Granata e la chiusura di un’altra pendenza esistente. I 10mila euro che il Comune di Monsummano doveva dare ai Giovani Granata per l’ultimo stralcio della concessione dei campi sono stati girati direttamente a me e io stesso farò i bonifici alle 54 famiglie con cui li rimborserò del 70% delle quote versate. Ringrazio il sindaco Simona De Caro e l’assessore allo sport Roviezzo per il supporto fornito per arrivare a questo risultato, mentre Forza Italia, che più volte si è esposta pubblicamente sul problema, poi alla fine non ha fatto nulla per recuperare i soldi". Soddisfatto della chiusura delle vicenda anche l’assessore Roviezzo: "Per una questione di praticità abbiamo preferito ripagare direttamente noi, con i soldi che dovevano ai Giovani Granata, attraverso l’avvocato Casciani le famiglie che avevano subito la perdita". Arianna Fisicaro