Fuga dalla metropoli. "Tantissime le richieste per case in Valdinievole "

Montecatini, 16 febbraio 2024 – L’onda lunga della fuga abitativa da Firenze arriva anche in Valdinievole. Le nuove tendenze residenziali portano sempre più abitanti dell’area fiorentina e pratese verso ovest, nella più vivibile (e soprattutto meno costosa) provincia di Pistoia.

"Nonostante la vicinanza in chilometri, il mondo immobiliare della Valdinievole e quello dell’area Prato-Firenze sono distantissimi – sottolinea Veronica Vattucci, titolare dello ’Studio Pieve Immobiliare’ –. Una delle tendenze più frequenti degli ultimi mesi è quella di allontanarsi da là per venire in Valdinievole, specialmente tra Pieve a Nievole, Montecatini e Monsummano. Tant’è che la richiesta che ci viene fatta più spesso – aggiunge – è di avere case ben collegate al casello autostradale o alla stazione ferroviaria. A parità di budget, le case che ci si possono permettere in Valdinievole sono più grandi e meglio attrezzate rispetto a quelle vicino a Firenze".

Facciamo un esempio terra-terra: un residente fiorentino del quartiere Isolotto mette in vendita un appartamento con piccolo giardino al piano terra di un condominio a 300mila euro. Una volta venduto può venire in Valdinievole, sborsare 200mila euro circa per una casa indipendente con giardino privato, piuttosto ben collegata con Firenze e vicino ai servizi di una zona comunque sviluppata come la Valdinievole. Risultato: una casa più grande, più spazio dentro e fuori casa e, che non guasta, 100mila euro circa in tasca. Chi è già residente in Valdinievole, invece, solitamente sceglie di non spostarsi.

«Abbiamo in genere poca mobilità da zona a zona in provincia – continua Vattucci –, segno che tendenzialmente le persone si trovano bene in queste zone. Anzi: la richiesta, di solito, è proprio quella di trovare una casa nuova vicino a quella vecchia, così da non cambiare le abitudini proprie e quelle della famiglia". Come in altre zone d’Italia, anche in Valdinievole non c’è casa senza giardino o terrazzo, sempre a patto di poterselo permettere. "La richiesta di uno spazio aperto abitabile – precisa l’immobiliarista – è e rimane uno delle prerogative di ogni inizio di ricerca per una nuova casa. C’è da dire che, talvolta, le famiglie in cerca di una nuova sistemazione ‘barattano’ lo spazio esterno con una metratura della casa maggiore, a parità di budget. All’inizio, però, tutti cercano terrazzo o giardino". Calma (quasi) piatta nella prima collina: le zone a nord della Valdinievole, come quella dei colli o di Marliana non ’tirano’ come la piana. "Non è la nostra zona di riferimento – conclude –, anche perché il mercato è molto più forte in pianura. Le famiglie, specie con bambini, trovano faticoso lo spostarsi avanti e indietro dalle zone collinari per fare la spesa, portare i figli in palestra, accedere ai servizi".

