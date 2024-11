Casalguidi, rimpianti a tonnellate. A Cortonesi risponde Piazza

Firenze Ovest

OVEST: Carli, Ussia, Chiariello, Piazza, Fiscella, Ciofi, Giannini, Manetti, Tanini (15’ st Marrani) Pecchioli (45’ st Braccesi) Muho. A disp. Ciappelli, Nuti, Scozzari, Fabbri, Angiolini, Ermini, Taoufik. All. Creanza.

CASALGUIDI: Fiaschi, Fusco, Taddei, Cortonesi, Cappellini, Massaro, Ceccarelli (15’ st Paccagnini) Bonfanti Al. (30’ st Bezzini) Mallardo, Bonfanti An. (30’ st Puccianti) Dani (15’ st Sellaroli). A disp. Venturini, Robusto, Menichetti, Frosini, Avdillari. All. Benesperi.

Arbitro: Casale di Siena.

Marcatori: 48’ st Cortonesi (rig.), 50’ st’ Piazza.

"Siamo riusciti ad andare in vantaggio, ma non a mantenerlo. Dobbiamo continuare a lavorare per migliore sotto questo aspetto". È così che mister Marco Benesperi (nella foto) ha commentato l’1-1 esterno che il suo Casalguidi ha ottenuto nella tana del Firenze Ovest. Il rammarico per non aver riportato a casa l’intera posta è tanto, perché i canarini avevano davvero trovato il jolly e non averlo sfruttato non può che essere definitivo un vero peccato. Cortonesi infatti era riuscito a portare avanti i gialloblù sfruttando un rigore accordato per fallo su Mallardo. Carli battuto e Ovest spalle al muro al terzo giro d’orologio del recupero della ripresa. Gli uomini di Creanza però non hanno mollato la presa e si sono buttati in attacco. Il Casalguidi ha avuto la pecca di chiudersi subito in difesa, facilitando così i tentativi di palla lunga dell’Ovest che che hanno gernato mischie. E proprio su una di queste, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, i padroni di casa hanno trovato l’1-1 finale con Piazza. Il tutto davvero a pochi secondi dal fischio finale di Casale. Quanta rabbia per il Casalguidi a cui non resta che pensare alla prossima partita che vedrà impegnata la banda Benesperi in casa contro la Lunigiana Pontremolese.

Giovanni Fiorentino