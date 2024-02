Carabinieri, il saluto al luogotenente carica speciale Tona

Dopo quasi 39 anni ha cessato di essere in servizio attivo per raggiunti limiti d’età il luogotenente carica speciale Mario Giuseppe Tona, comandante della stazione carabinieri di Ponte Buggianese. Il luogotenente Tona, nato nel 1964 ad Agrigento, è entrato a far parte dell’Arma dei carabinieri il 3 febbraio 1985. In Valdinievole Tona è stato dapprima alla stazione di Pescia e successivamente alla stazione di Sambuca Pistoiese. Dopo quattro anni presso la stazione di Monsummano Terme, dal 2007 ha prestato servizio presso la stazione di Ponte Buggianese, dove ha assolto l’incarico di addetto fino al 2012 e successivamente quello di comandante di stazione, rivestito fino alla data del suo collocamento in congedo. Durante i 12 anni a Ponte Buggianese, Tona si è distinto non solo per la costante vicinanza e disponibilità nei confronti della popolazione, di cui è diventato vero e proprio punto di riferimento, ma anche per l’incisiva e responsabile azione di comando esercitata nei confronti di tutti i militari che si sono succeduti alle sue dipendenze.