Caos traffico in zona musicisti. Confronto fra residenti e assessori. Verso l’introduzione di sensi unici

Riorganizzare il traffico e la circolazione in zona musicisti è diventata una priorità per la giunta guidata da Claudio Del Rosso. I problemi in quell’area si trascinano da anni. A seguito di segnalazioni pervenute da cittadini residenti della zona, relativamente ad alcuni disagi per la viabilità ed il flusso del traffico veicolare con particolare riguardo al tratto di via Gaetano Donizetti incrocio via Vincenzo Bellini e strade limitrofe, l’amministrazione ha rilevato la necessità di apportare alcune modifiche essenziali alla viabilità nell’area in questione per agevolare il deflusso della circolazione. Per questo ha organizzato nell’aula consiliare del Municipio un incontro pubblico dedicato alla riorganizzazione del traffico, al quale sono stati invitati tutti i residenti e non, del quartiere musicisti. "L’appuntamento – spiega l’assessore alla polizia municipale Marco Silvestri – ha rappresentato un momento di confronto in una prospettiva partecipata e condivisa, per affrontare insieme le problematiche legate al traffico nella zona in questione e individuare possibili soluzioni". Con lui c’era anche l’assessore all’ambiente e ai lavori pubblici Luca Bini. Sono intervenuti una trentina di residenti, interessati a capire da vicino cosa potrebbe succedere. "È stata una riunione interessante perché ci ha permesso di confrontarci con gli abitanti di queste strade – ha detto ancora Silvestri – e li ringrazio per la partecipazione".

Gli assessori hanno esposto una proposta che tende a inserire nuovi sensi unici. "Sono emerse criticità da parte dei cittadini – ha detto Silvestri – anche motivate. Ci siamo impegnati a riparlarne col comandante della polizia municipale. Sicuramente vogliamo un percorso condiviso".

Via Mascagni, via Bellini e via Vivaldi al momento sono a doppio senso di circolazione. Eventuali sensi unici sono ancora tutti da valutare, ma una riflessione è in corso. "Il percorso sarà portato avanti con calma e il confronto con i cittadini sarà concreto", hanno assicurato Bini e Silvestri. "Altri appuntamenti con i residenti verranno presto calendarizzati".

Giovanna La Porta