Cantieri via Buonarroti: "Lavori già assegnati"

Aggiornamento sulla vicenda di via Buonarroti a Buggiano chiusa per motivi di incolumità pubblica e in attesa dei lavori di rifacimento che consentiranno la riapertura.

Il sindaco Daniele Bettarini rende noto: "Lavori di rifacimento via Buonarroti. Questa mattina, 8 novembre, ho parlato di nuovo con il presidente della Provincia in merito alle tempistiche. Mi ha risposto che i lavori sono stati affidati e sono in corso i rituali controlli burocratici sulla ditta affidataria, concluse le verifiche procederanno con l’intervento, i tempi che mi ha prospettato sono nell’ordine di 7-10 giorni. Delle presenti informazioni è edotto anche il sindaco di Uzzano, Comune nel quale, assieme a Buggiano, scontiamo maggiormente i disagi della viabilità".

v.s.